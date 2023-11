AMAS prepara o Café & Negócios de novembro

A AMAS – Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados prepara para o dia 29 de novembro a próxima edição do ‘Café & Negócios’, que reúne os supermercados associados para um momento de interação, troca de experiências e informação.

Para a edição de novembro, o ‘Café & Negócios’ terá um bate papo sobre fiscalização com representante do Iagro MS. Para participar, o associado deverá confirmar presença pelo (67) 99610-9507. As vagas são limitadas.

O ‘Café & Negócios’ acontece na sede da AMAS, no dia 29 de novembro, a partir das 14h.

