Prefeitura de Campo Grande convoca professores para o Programa MS Alfabetiza

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, publicou um edital em conjunto de número 7/2024, para convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo para formador municipal, referente ao Programa MS Alfabetiza – Todos pela Alfabetização da Criança e Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, de Campo Grande.

A convocação dos três candidatos foi publicada no Diogrande desta quarta-feira (26) e é para a entrega de documentação e assinatura do termo de compromisso, dos servidores que compõem o cadastro de reserva dos aprovados no processo seletivo para formador do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Os candidatos aprovados no processo seletivo para formador devem enviar cópia das documentações exigidas, pelo e-mail [email protected], e comparecerem para a assinatura do termo de compromisso, até o dia 26 de junho, no período matutino, das 8 às 11h, na Superintendência de Políticas Educacionais (SUPED) desta Secretaria, na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

Ainda segundo o edital, os candidatos convocados que não enviarem a documentação exigida e não comparecerem para a assinatura do termo de compromisso, na data, local e horário definidos, serão considerados desistentes do processo seletivo e não atuarão no Programa MS Alfabetiza.

Para conferir a documentação exigida e o nome dos convocados, basta acessar o Diogrande a partir da página 19.

