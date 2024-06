Funsat realiza 2° Simpósio da Empregabilidade e debate o futuro do trabalho com a tecnologia

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza na próxima terça-feira (2) o 2° Simpósio da Empregabilidade. Com palestra e um painel de conversa, o evento tem o objetivo de proporcionar o debate sobre questões que envolvem o futuro da atividade produtiva e o impacto da tecnologia em setores, no intuito de se identificar oportunidades e desafios de mercado.

A agenda no auditório do Parktec-CG (Parque Tecnológico de Campo Grande), é gratuita e possui vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas através do link: https://bit.ly/simposioempregabilidadeCG . Com expectativa de receber até 100 inscritos, o evento será direcionado a empresários, gestores de recursos humanos e recrutadores interessados em entender as mudanças e desafios atuais e futuros do mercado de trabalho.

Prospecção de cenários na “Capital das Oportunidades”

Entre os temas que serão abordados estão a Transformação Digital no Mercado de Trabalho, os Impactos Sociais e Econômicos das novas tecnologias e os dilemas éticos e regulatórios que surgem nesse contexto. Para isso, o simpósio trará palestrantes e painelistas conectados ao andamento destas transformações.

Integrarão o evento, Marcelo Demirdjian, coordenador jurídico do Parque Tecnológico de Campo Grande – Parktec CG; Jefferson Moreira, representante da empresa Jera e especialista em Tecnologia da Informação; Thalita Bressan, especialista em Gestão de Pessoas do Sesi; Vânia Aquino, psicóloga e proprietária do Instituto de Gestão e Competências Organizacionais – IGCO; e Paula Flud, professora da Faculdade Insted.

Time com expertise para discutir com o público do evento a dinâmica possível para a colaboração entre setores-chave da economia, o incentivo ao diálogo político e como o Poder Público para se visualizar esses avanços, além da análise sobre a cooperação para se desenvolver estratégias conjuntas frente aos desafios da era digital.

São parceiros da Funsat na organização do evento, o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Faculdade Insted e o Parktec CG, administrado Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro).

Serviço

2° Simpósio da Empregabilidade

Data: 2 de julho (terça-feira)

Horário: às 18h30, com coffee break e networking. Início do Painel de Conversa às 19h.

Local: Parktec CG – Parque Tecnológico de Campo Grande

Endereço: Rua Rachid Neder, 760 Monte Castelo

Inscrições: https://bit.ly/simposioempregabilidadeCG

Com informações da Assessoia de comunicação Prefeitura de Campo Grande

