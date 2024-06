Para evitar acidentes causados pela fumaça, PRF intensifica rondas na BR-262

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) tem reforçado o patrulhamento na BR-262 em Mato Grosso do Sul, com o objetivo de monitorar incêndios florestais próximos aos trechos que passam pela região do Pantanal. A iniciativa visa evitar que a fumaça das queimadas provoque acidentes de trânsito devido à baixa visibilidade dos motoristas e também prevenir a presença de animais na pista, que tentam fugir do fogo.

Equipes das unidades operacionais locais, divididas em duas viaturas, percorrem cinco vezes ao dia o trecho de 220 km entre os municípios de Miranda e Corumbá. Durante o trajeto, os policiais registram os locais que representam riscos para o tráfego de veículos, seja pela baixa visibilidade causada pela fumaça ou pelo excesso de animais na pista.

As informações são dos órgãos responsáveis pelo combate aos incêndios, como o Corpo de Bombeiros e o Ibama.

Histórico de acidentes

De acordo com a PRF, em 2023, a fumaça nas rodovias foi a principal causa de 27 acidentes de trânsito nas rodovias federais em todo País, enquanto a presença de animais na pista causou 1.328 acidentes.

Em 2024, até o momento, a baixa visibilidade devido à fumaça já provocou 13 acidentes, e 356 foram causados pela presença de animais nas pistas.

Para reduzir o número de acidentes, mortes e feridos nas rodovias federais, a PRF orienta os condutores a:

* Reduzir a velocidade nos trechos com fumaça ou animais na pista;

*Redobrar a atenção em relação a outros veículos;

*Obedecer à sinalização no trecho;

*Não tentar passar por trechos interditados.

A PRF também recomenda que, ao presenciar queimadas às margens das rodovias federais, os condutores liguem para o Corpo de Bombeiros, pelo número 193, e para a PRF, pelo 191.

