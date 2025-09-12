Pré-lançamento de “Mais Forte aos 40” reúne 200 leitores em Campo Grande

Na noite do último dia (9), o advogado, escritor e judoca faixa preta Roberto Cunha realizou o pré-lançamento de sua obra Mais Forte aos 40, em evento intimista no Restaurante Olívia, em Campo Grande (MS).

O encontro reuniu os 200 primeiros leitores que garantiram seus exemplares na pré-venda e marcou um momento especial da trajetória do autor, que compartilhou a missão e o propósito que o levaram a escrever o livro.

Entre reflexões sobre disciplina, fé e reconstrução pessoal, Roberto destacou que a obra nasceu de sua própria experiência de vida, trazendo ensinamentos que dialogam com homens e mulheres que buscam reencontrar propósito.

Mais do que uma leitura, o livro apresenta uma proposta dinâmica e desafiadora, que convida o leitor a colocar em prática os conceitos abordados. Cada capítulo provoca reflexões e sugere desafios, que levam o leitor a experimentar, passo a passo, o que significa realmente ser mais forte: no corpo, na mente e no espírito.

O lançamento oficial de Mais Forte aos 40 acontecerá no próximo 16 de setembro (terça-feira), às 19h, na Livraria Leitura, no Shopping Campo Grande, em evento aberto ao público.