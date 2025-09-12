Polícia Civil divulga cartaz e busca por autor de homicídio em conveniência no bairro Nova Lima

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 2ª Delegacia de Polícia da Capital, divulgou nesta semana um cartaz de procurado com a foto de Fernando Augusto dos Santos Valhiente, 30 anos, conhecido como “Rato”, suspeito de assassinar Douglas Bragatto do Amaral, também de 30 anos, em uma conveniência no bairro Nova Lima, no dia 30 de agosto.

De acordo com o boletim de ocorrência, Douglas estava em uma mesa com um amigo ingerindo bebidas alcoólicas, na Rua Zulmira Borba, quando o autor chegou ao local pilotando uma motocicleta Yamaha XTZ. O suspeito cumprimentou algumas pessoas presentes, mas logo iniciou uma discussão com a vítima, motivada por uma rixa antiga.

Ainda segundo relato da testemunha, Douglas teria tentado agredir “Rato” com um soco. Neste momento, o suspeito sacou uma arma de fogo e disparou várias vezes. A vítima tentou fugir correndo, mas caiu cerca de 15 metros à frente, já gravemente ferida.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas Douglas não resistiu e morreu no local. O suspeito fugiu logo após o crime.

O Grupo de Operações e Investigações (GOI) segue nas buscas para localizar Fernando Augusto dos Santos Valhiente. A Polícia Civil orienta que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito pode ser repassada de forma anônima pelos canais de denúncia.

