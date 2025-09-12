Câmara empossa vice Arlindo Landolfi como prefeito interino de Terenos

O Município de Terenos agora tem um novo prefeito. Após prisão e pedido de afastamento de Henrique Budke (PSDB) por suspeita de fraude, a Câmara Municipal empossou o vice, Dr. Arlindo Landolfi (Republicanos) como prefeito interino. A cerimonia ocorreu na manhã desta sexta-feira (12).

A posse acontece após mistério sobre quem assumiria o comando da cidade, com comentários que o vice não assumiria e o presidente da Câmara, Leandro Caramalac responderia pelo Executivo.

“É um momento que nós não queríamos que fosse dessa forma, mas nós temos que tomar as decisões. A partir de agora teremos uma nova gestão, e a gente vai estar aqui para apoia-lo e fiscalizar também”, declarou o presidente da Câmara, Leandro Caramalac.

Após o juramento, o novo prefeito afirmou reconhecer a tamanha responsabilidade assumida perante a população de Terenos a partir de hoje. “É de tamanha responsabilidade estar no comendo do nosso município. Ratifico meu compromisso com a verdade, com a honestidade e com a transparência. Conto com a ajuda da Câmara Municipal, dos servidores públicos e toda a população para construir um futuro ainda melhor para nossa cidade Terenos”, ressaltou ele.

O interino ainda afirmou que fará algumas mudanças imediatas, mas não entrou em detalhes.

Após solenidade, foi convocada uma nova sessão extraordinária para a aprovação da ata da sessão solene de posse do prefeito, para que ele possa fazer os trâmites legais junto ao Executivo Municipal.

População da voto de confiança para novo prefeito

A posse de Landolfi foi acompanhada também por moradores da cidade. “Esperamos que seja boa a gestão daqui pra frente. Principalmente a saúde. E acabar com esse negócio de roubalheira, pois atinge o município”, declarou a enfermeira Cilene Alves.

Apesar de não ter experiência com o comando do Executivo, moradores afirmaram que vão dar um voto de confiança. “Eu acho que ele vai tirar de letra, ele é muito boa pessoa”, finalizou a autônoma, Marli Alves da Silva.

Com Brunna Paula

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram