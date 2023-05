Políticas públicas sobre direitos da comunidade LGBTQIA+, é destaque no mês de maio

A Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) por meio da Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas LGBTQIA+, iniciou neste mês de maio a campanha “Maio da Diversidade LGBTQIA + 2023”.

A iniciativa é uma celebração aos 12 anos de Lei nº 4.031/2011, que instituiu o Dia Estadual de Combate à homofobia em 17 de maio e aos 33 anos de declaração da Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, que oficializou que a homossexualidade não é doença ou distúrbio, eliminando-a da Classificação Internacional de Doenças.

O objetivo é fortalecer a construção de políticas públicas eficientes, com novas parcerias entre órgãos municipais e do Governo do Estado e mobilizar a sociedade pela luta dos direitos da população LGBTQIA+. Embora Mato Grosso do Sul se destaque na pauta LGBTQIA+, ainda há muito a ser feito. Segundo Vagner Campos, subsecretário de Estado de políticas públicas desta comunidade, o mês celebra as conquistas e ajuda a divulgar as legislações, mas o caminho ainda é longo para garantir cidadania LGBTQIA+.

O Brasil é o país que mais mata pessoas lgbts no mundo. o relatório mundial da Transgender Europe mostra que, de 325 assassinatos de transgêneros registrados em 71 países nos anos de 2016 e 2017, um total de 52% – ou 171 casos – ocorreram no Brasil.

Com dados mais recentes da dossiê de Mortes e Violências contra LGBTQIA+ no Brasil, em 2021 foram totalizados 316 mortes de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersexo, havendo um aumento de 33,3% comparado ao ano de 2020 de 237 mortes.

Durante o mês de maio, estão previstas ações educativas e de luta por mais direitos ao trabalho, à educação e principalmente, o direito à vida.

