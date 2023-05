Após descoberta de água turva, Detran suspende atendimento na sede

A sede do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), localizado na saída para Rochedo, está com os atendimentos suspensos nesta quarta-feira (3), devido ao abastecimento de água do local, que apresenta água com coloração turva.

De acordo com o diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, a concessionária Águas Guariroba, responsável pelo abastecimento, foi acionada para que o problema seja solucionado o mais rápido possível. A direção decidiu pela liberação dos servidores para evitar que algum funcionário tenha algum tipo de problema de saúde devido a qualidade da água.

Os exames práticos para a obtenção da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) marcados para esta quarta-feira serão reagendados.

Quanto ao uso do espaço para as aulas práticas pelos Centros de Formação, ficará a critério de cada empresa decidir se irão utilizar o espaço que o Detran disponibiliza a elas, mas o uso de água da rede interna estará proibido.

