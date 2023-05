Colisão entre carreta e dois veículos termina com uma mulher morta na BR-158

Uma mulher de 57 anos, morreu na tarde de ontem (2), após o carro em que conduzia colidir em uma carreta e dois veículos de passeio, na BR-158, em Paranaíba, a 408 quilômetros de Campo Grande.

Informações apuradas pelo Interativo MS, são que o acidente aconteceu quando um Toyota Yaris tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo em um Fiat Uno. O veículo rodou na pista e colidiu de frente com um caminhão. Os veículos envolvidos ficaram completamente destruídos. A motorista do Fiat/ Uno morreu. Os quatro ocupantes do Toyota Yaris ficaram levemente feridos.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para realizar a segurança dos socorristas.

