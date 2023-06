Policiais encontram quase 400 kg de maconha abandonados em plantação de milho

Equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de ontem (18), quase 300 quilos de maconha, abandonados em uma plantação de milho, na zona rural do Distrito de Vila Marques, em Aral Moreira, a 375 quilômetros de Campo Grande. O proprietário dos entorpecentes não foram encontrados.

O flagrante aconteceu durante um patrulhamento em uma estrada vicinal, quando os policiais visualizaram rastros de bicicletas e motocicletas em meio de uma plantação de milho.

Os agentes do DOF realizaram buscas nas imediações e encontraram diversos farcos de maconha, pesados foram totalizados 377 kg do entorpecente. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Aral Moreira. O prejuízo estimado ao crime organizado foi de R$ 754 mil reais.

