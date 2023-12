Colisão entre van e carro na MS-162 acaba em morte de mulher e deixa três feridos

Colisão entre van e um veículo de passeio, na manhã de hoje (19), na MS-162, em Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande, acabou na morte de Fabiana Melo, de 43 anos e deixou três pessoas feridas. De acordo com a polícia, um dos veículos envolvidos no acidente teria invadido a pista contrária.

Conforme informações do site Sidrolândoia News, um veículo de modelo, Honda Civic estava seguindo no sentido Campo Grande, quando ao passar por uma curva, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a Van.

Além de Fabiana, os três ocupantes do veículo Civic ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital de Sidrolândia. Até o momento não tem informações sobre a gravidade dos feridos e o que poderia ter causado o acidente.

Por causa da colisão, formou-se um enorme congestionamento no local. Equipes de resgate e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local realizando a segurança e anotando procedimentos necessários para investigar as causas do acidente.

