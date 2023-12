Cruzeiro x Corinthians fecha os jogos ida das oitavas de finais do Brasileirão Feminino

A primeira rodada das quartas de finais do Campeonato Brasileiro Feminino termina hoje (19), com o confronto entre Cruzeiro x Corinthians, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG). O jogo está marcado para às 19h(horário de MS).

O Corinthians terminou a primeira fase da competição na primeira colocação no geral, com 37 pontos. As mineiras em oitavo, com 22 pontos. De acordo com o regulamento na tabela, o clube paulista decidirá a vaga jogando em casa.

Na tarde de ontem (18), São Paulo e Palmeiras ficaram no empate por 1 a 1 no estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP). Já o Santos foi ao estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), e venceu o Flamengo por 3 a 1. A equipe da Ferroviária (SP) venceu também o Internacional no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), por 1 a 0.

Os jogos da volta serão no próximo domingo, às 9h (horário de MS). Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Allianz Parque e Ferroviária recebe o Internacional na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Já o Flamengo visita o Santos na Vila Belmiro.

O jogo da volta entre Corinthians x Cruzeiro será na próxima segunda-feira (26), às 16h30 (horário de MS), no estádio do Parque São Jorge, em São Paulo.

Ainda conforme o regulamento da competição, não há vantagens nas fases eliminatórias, resultados iguais à disputa será nas penalidades.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram