Polícia prende quadrilha de golpistas que deram prejuizo de R$ 1,5 milhão em idosos de RS

Quatorze pessoas foram presas ontem (29), pela Polícia Civil em três cidades de Guarulhos, Itaquaquetuba, Agudos e Cajamar em São Paulo, suspeitos de aplicarem golpe em idosos do Rio Grande do Sul. O crime do cartão clonaro era cometido por telefone através e chegou a causar um prejuízo de R$ 1,5 milhão.

Conforme a Polícia Civil, a Justiça do estado gaúcho expediu 65 mandados de busca e apreensão e 33 de prisão em endereços na capital paulista. Os alvos estavam sendo investigados há 10 meses pela delegacia de proteção ao idoso de Santa Maria por desvios de dinheiro e fraudes bancárias.

O golpe era aplicado por telefone quando a quadrilha ligava para confirmar uma falsa compra feita com o cartão. Quando a pessoa afirmava não ter realizado a operação, os criminosos falavam que o cartão dela havia sido clonado e a orientavam a baixar um aplicativo para atualizar os dados. Depois disso, os estelionatários copiavam as senhas e usavam para fazer compras, saques e transferências.

Ao menos 30 idosos foram lesados, um prejuízo de cerca de R$ 1,5 milhão. Segundo a polícia gaúcha, o que difere este de outros golpes semelhantes é que nenhum integrante da quadrilha precisou ir até o Rio Grande do Sul para pegar os cartões das vítimas. Tudo foi feito remotamente, por celulares e computadores.