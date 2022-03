Prefeitura apresenta resultados do Plano Municipal de Gestão Estratégica nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira(31) a Câmara Municipal de Campo Grande irá receber a apresentação dos resultados do Plano Municipal de Gestão Estratégica em 2021 e ações previstas para 2022/2024 da Prefeitura da Capital. Por conta do evento, que terá início às 10h, a sessão ordinária foi cancelada, conforme o Ato nº 222/2022, da Mesa Diretora.

A apresentação contará com a presença do prefeito Marquinhos Trad (PSD), da vice, Adriane Lopes (Patriota), do chefe de gabinete do prefeito, Alex de Oliveira Gonçalves, e da subsecretária de Gestão e Projetos Estratégicos, Catiana Sabadin.

De acordo com a Prefeitura, a apresentação evidencia a importância do processo de gestão que foi adotado pela Prefeitura desde o ano passado, após a criação do Plano Municipal de Gestão Estratégica, que elenca os projetos prioritários para o desenvolvimento sustentável da capital com base nos quatro eixos da gestão: Campo Grande Mais Segura, Campo Grande Desenvolvida e Sustentável, Campo Grande Mais Humana e Cidadã e Campo Grande Inteligente.

Ainda segundo o Executivo Municipal, técnicos da Subsecretaria acompanham todos os projetos indicados por cada uma das unidades administrativas. A pasta tem a incumbência de coletar e tratar as informações de governo para elaboração, gerenciamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação dos projetos conjunturais, prioritários e transversais executados pela Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Além da apresentação dos resultados, a subsecretária Catiana Sabadin irá detalhar os projetos que deverão ser entregues até 2024, com recursos já garantidos, como reformas de unidades de saúde e construção de escolas municipais de educação infantil, implantação do Parque Tecnológico e de Inovação, e a construção de moradias, como a Vila dos Idosos.

Com informações da Câmara de Campo Grande