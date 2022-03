Internos do semi aberto são presos em flagrante por tráfico de drogas

Na tarde desta terça feira (29), equipe policial do DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) prendeu em flagrante internos do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira de Regime Semiaberto na prática de tráfico de drogas.

Os interno retornavam de trabalho externo autorizado portando entorpecentes para comercialização e foram surpreendidos por abordagem da equipe do DRACCO em diligências no bojo da Operação Hórus nas imediações da UNIDERP (Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal) agrárias.

Ao todo, 9 pessoas foram revistadas. Dois internos ocupantes do veículo da abordagem, ainda tentaram se desvencilhar dos entorpecentes. Um dos presos assumiu a propriedade droga e outro mesmo sendo flagrado se livrando do entorpecente, negou ser o responsável pela cocaína.

Todos foram conduzidos para a sede do DRACCO onde dois internos acabaram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Segundo apurado, os entorpecentes apreendidos seriam comercializados no interior do presídio para onde retornavam, sendo certo que os internos autuados em flagrante deverão ter regressão de pena e retornarão ao regime fechado.