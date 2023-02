Governo anuncia melhorias da BR-376, 267 e outras rodovias de MS

O Ministério dos Transportes anunciou nesta semana sete trechos de rodovias federais em Mato Grosso do Sul que entraram no Plano de 100 dias do Governo Federal e vão receber melhorias com a finalidade de, principalmente, garantir o bom escoamento da safra brasileira.

Estão previstas entregas, ordens de início, retomada de obra e licitação para novas contratações. A principal beneficiada será a BR-267, que vai de Bataguassu a Porto Murtinho, e terá mais de 200 km recuperados.

A BR-262, que vai de Três Lagoas a Corumbá, terá cerca de 65 km recuperados conforme o Plano 100. Além destas, a BR-376 que liga Batayporã a BR-163, terá 11 km recuperados.

Entregas

BR-262/MS Recuperação de Rodovia (6 km)

BR-376/MS Recuperação de Rodovia (11,5 km)

BR-267/MS Recuperação de Rodovia (9 km)

Ordens de início

BR-267/MS Projeto de Restauração (100 km)

BR-262/MS Recuperação de rodovia (33 km)

Retomada de obra

BR-158/262/MS Contorno de 3 Lagoas (26,5 km)

Licitações/Novas contratações

BR-267/MS Recuperação de rodovia (100 km)

Plano de 100 dias

laborado para melhorar a qualidade das rodovias brasileiras, o Plano de 100 Dias com as ações prioritárias do Governo Federal, por meio do Ministério dos Transportes, para os setores rodoviário e ferroviário terá cerca de R$ 1,7 bilhão para retomar e intensificar obras, preparar rodovias para o período de chuvas, garantir o escoamento da safra agrícola e diminuir o número de acidentes graves. Acesse também: Prefeitura abre processo seletivo para contratação de auxiliar pedagógico especializado