Polícia Civil deflagra operação contra tráfico de drogas e armas em Iguatemi

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) deflagrou nessa terça-feira (8) uma nova fase da operação que investiga uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e armas em Mato Grosso do Sul. A ação policial aconteceu no município de Iguatemi, localizado na região sul do Estado.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos como desdobramento das investigações iniciadas após uma grande apreensão realizada em dezembro do ano passado. Na ocasião, uma equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) interceptou um carregamento com 65 fardos de maconha, totalizando 1.420 quilos da droga, além de dois fuzis calibre 7,62, carregadores e diversas munições.

Durante a operação de dezembro, os policiais também recuperaram uma caminhonete Toyota Hilux, com placa original SRE-7H73, que havia sido roubada ou furtada. O veículo foi localizado dentro de um salão de festas em Iguatemi, reforçando as suspeitas de que o espaço era utilizado como ponto de apoio logístico para o grupo criminoso.

Na nova fase da operação, deflagrada nesta terça-feira, os agentes da Defron apreenderam aparelhos celulares e dispositivos eletrônicos que serão periciados. De acordo com a Polícia Civil, os materiais coletados devem contribuir para o aprofundamento das investigações e ajudar na identificação de outros integrantes da quadrilha, bem como no rastreamento da rota do tráfico na região de fronteira.

