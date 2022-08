Polícia Federal continua operação contra plantios de drogas no PY

Teve início nesta semana mais uma fase da operação conjunta entre forças de segurança do Brasil e do Paraguai. Denominada “Nova Aliança”, a ação tem por objetivo erradicação de plantios de maconha no país vizinho e destruição de acampamentos que servem como base para quem comete esse crime.

No total, 105 pessoas trabalham diariamente, sendo 90 integrantes das Forças Armadas paraguaias e 15 Policiais Federais brasileiros. A PF atua permanentemente com a SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai), na segurança dos envolvidos.

Ainda, a cooperação brasileira se dá por meio de trabalho de inteligência policial, mas – especialmente – na operacionalização da “Nova Aliança”. São empregados dois helicópteros da Polícia Federal, responsáveis por conduzir os agentes de segurança, principalmente aos locais de plantio com acesso mais difícil.

As forças de segurança pública dos dois países acreditam que essa ação preventiva tem sua eficácia na medida em que impede que toneladas da droga sejam colocadas em circulação, eliminando assim etapas posteriores da cadeia criminosa do tráfico de drogas.