Ceará anuncia Jô, ex-Corinthians, como novo reforço

O Ceará usou suas redes sociais para anunciar a contratação de Jô, ex-Corinthians, como seu mais novo reforço para a temporada. O atacante não entra em campo desde 26 de maio, quando atuou no empate por 1 a 1 do time alvinegro paulista contra o Always Ready, pela Libertadores.

“Campeão da Copa das Confederações 2013 pela Seleção Brasileira e com passagens pelo Manchester City, Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional, entre outros clubes, o centroavante é a mais nova contratação alvinegra para a temporada. Seja bem-vindo!”, escreveu o clube em seu Twitter.

Há dois meses, em 9 de junho, o Corinthians e Jô emitiram notas oficiais anunciando que, em comum acordo, o atacante estava de saída do clube. Acesse também: PF desarticula plano do PCC de resgatar líderes de presídio

Com informações da Folhapress