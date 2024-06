Polícia Civil prende pastor condenado por estupro de vulnerável em Ponta Porã

Na manhã desta sexta-feira (7), a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Ponta Porã, prendeu, por sentença definitiva, um pastor de 53 anos. Ele foi condenado a 12 anos, em regime fechado, por estupro de vulnerável.

Ele foi localizado e detido pelas autoridades policiais, próximo da linha internacional. Em seguida, foi conduzido para a 1ª DP de Ponta e posteriormente será recambiado ao sistema prisional.

O crime ocorreu em 2019, quando a vítima tinha 8 anos de idade. Na época, ele era casado com a avó da criança e aproveitava o momento em que ia levar a menina na escola de moto, para passar e passava a mão nas partes íntimas dela.

O caso foi denunciado pela mãe da criança. A menina chegou a ser desacreditada pela avó, que dizia que o autor era pastor e que Deus não iria permitir que ele fizesse isso e que a criança só poderia estar inventando isso para não ir à escola.

