Dr. Victor Rocha defende Hospital Regional e seus profissionais na Sessão Ordinária de quinta-feira

Na sessão ordinária desta quinta-feira (06), o Dr. Victor Rocha (PSDB) fez uma enfática defesa do Hospital Regional, rebatendo as críticas de outro parlamentar, que chamou a instituição de “um lixo”.

“Eu não concordo com esse vereador que falou que o Hospital Regional é um lixo; exijo uma retratação, pois faltou respeito com os profissionais e com os pacientes. Tentou me ofender, mas ofendeu os profissionais que trabalham e muito para salvar vidas e os pacientes que são atendidos lá. Vossa excelência está desmerecendo os profissionais que dedicam as suas vidas para cuidar das pessoas”, declarou Dr. Victor Rocha durante a sessão

Com mais de 2200 servidores, o Hospital Regional é uma instituição de suma importância, atendendo com excelência e dedicação uma vasta população. É um hospital-escola vinculado a diversas universidades de prestígio como UEMS, Uniderp, Facsul, Unigran e UFMS.

Dr. Victor Rocha destacou os serviços especializados que o hospital oferece, incluindo oncologia pediátrica, UTI neonatal, gestação de alto risco, hemodiálise para pacientes com insuficiência renal, cardiologia, neurologia e pediatria.

Dados relevantes do Hospital Regional incluem:

Taxa de ocupação de 92%;

Tempo médio de permanência de 7 dias, com tendência de queda;

Quase 1600 internações por mês;

Avaliação do atendimento médico com 91% de aprovação;

2730 atendimentos no Pronto Atendimento Mensal (PAM) por mês, com taxa de ocupação média de 199% nos corredores;

Produção de ambulatório: perto de 6 mil consultas especializadas por mês;

Mais de 7 mil vagas oferecidas mensalmente.

Dr. Victor Rocha frisou a importância e a dedicação dos profissionais de saúde que trabalham no Hospital Regional. “Antes de criticar um hospital, deveria conhecer o trabalho realizado, pois diariamente profissionais da saúde estão lutando para salvar vidas!”, afirmou.

O parlamentar tucano ressaltou que os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e funcionários administrativos do hospital se esforçam incessantemente para proporcionar o melhor cuidado possível aos pacientes. “Essa fala ofende o trabalho dos profissionais de saúde (Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Administrativos e terceirizados) e aos pacientes que estão internados. O que você está fazendo é desrespeitar o esforço incansável de pessoas que dedicam suas vidas ao cuidado com o próximo”, enfatizou.

Dr. Victor Rocha finalizou sua defesa reafirmando seu apoio e admiração pelos profissionais do Hospital Regional. “Como médico que sou, saio em defesa dos profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, administrativos, farmacêuticos, fisioterapeutas, entre outros) que diariamente estão lutando para salvar vidas! O apelo por uma retratação justa e o reconhecimento do trabalho árduo desses profissionais são fundamentais para que possam continuar desempenhando suas funções com a dignidade e o respeito que merecem.”

Com informações da assessoria

