Jovem de 24 anos morre no hospital após grave acidente na BR-262

Na madrugada desta sexta-feira (07), o Corpo de Bombeiros de Miranda foi acionado para atender Henzo Del Negro, 24, que havia sofrido um acidente enquanto pilotava uma motocicleta na BR-262, nas proximidades do clube do laço Coração Pantaneiro.

Segundo A Princesinha News, Ao chegarem no local, os bombeiros se depararam com a vítima, que estava caída ao chão, apresentando escoriações pelo corpo, palidez, agitação e estresse.

Ele queixava-se de dores nas costas e nos membros inferiores, mas não apresentava suspeita de fraturas. Após receber os primeiros socorros e ser devidamente imobilizado, o jovem foi transportado ao hospital da cidade de Miranda. Logo após dar entrada na unidade de saúde, Henzo não resistiu e faleceu.

