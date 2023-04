Polícia Civil incinera mais de duas toneladas de entorpecentes

Na manhã desta quarta-feira (12/04), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Bataguassu, incinerou mais de duas toneladas de entorpecentes diversos (maconha e cocaína), apreendidos em ações das forças de segurança que atuam na região.

Dentre as ações que geraram as apreensões, a maioria é decorrente de ações conjuntas das Polícias Civil, Militar e Polícia Rodoviária Federal.

A incineração, que ocorreu nas instalações de um frigorífico da cidade e foi coordenada pela Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu e contou com o apoio da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, Poder Judiciário e Prefeitura.

