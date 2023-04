Policiais apreendem mais de 400 mil caixas de cigarros contrabandeados na BR-262

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam mais de 400 mil maços de cigarros contrabandeados, na madrugada de hoje (13), na BR-262, em Água Clara, a 192 quilômetros de Campo Grande. O condutor do veículo conseguiu fugir da abordagem policial.

A apreensão ocorreu no km 141, quando policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao caminhão Scania T113 H, conduzido por um homem. Ao avistar os policiais, o condutor acelerou a carreta pelas margens da rodovia, na tentativa de empreender fuga.

Após metros a frente, o veículo acabou colidindo em uma mata as margens da BR-262. O condutor saiu do veículo e continuou a fuga a pé, conseguindo fugir do local.

Após realizar fiscalizações pela região, os policias não conseguiram localizar o motorista do veículo. No interior da carreta, os agentes encontraram 410 mil caixas de cigarros de origem paraguaia.

O veículo e a mercadoria apreendida foram encaminhados para a Receita Federal de Campo Grande.

