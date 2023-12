Polícia Civil esclarece caso de falso sequestro de criança em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), elucidou nesta semana o caso de um falso sequestro envolvendo um recém-nascido em Campo Grande.

Segundo as autoridades, uma jovem de 21 anos registrou uma ocorrência de sequestro, na qual narrava que entrou em trabalho de parto no dia 15 de dezembro, atendida no Hospital Universitário Federal.

Entretanto, o bebê teria nascido sem vida. A comunicante afirmou que o corpo da criança foi cremado e que lhe foi entregue um Certidão de Óbito, onde constava o nome da criança.

Aos policiais, a mãe contou uma história que ela suspeitava que seu filho não estaria morto, e sim ele havia sido sequestrado pelo médico do hospital e uma cliente. A comunicante narrou uma história detalhada do dia do parto e da conspiração por ela suspeitada.

No decorrer das investigações, foi comprovado que a comunicante sequer estava grávida e que teria inventado toda a história, tendo inclusive juntando à ocorrência documentos falsos, inclusive certidão de óbito falsa. Desse modo, a comunicante foi ela indiciada pelo delito de denunciação caluniosa.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram