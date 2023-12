Negociação para todos: últimos dias para buscar acordo de dívidas da conta de luz

Consumidores podem pagar as contas com entrada facilitada e parcelas flexíveis

Até dia 28 de dezembro, a Energisa Mato Grosso do Sul promove a ação “Negociação Para Todos”, voltada para negociação de dívidas com oportunidade para os clientes quitarem débitos com condições de pagamento diferenciadas.

Além de entrada flexível, a empresa oferece condições de pagamento parcelado. O coordenador comercial da Energisa MS, Jonas Ortiz, ressalta que “uma boa negociação é aquela que o cliente consegue pagar”. Ele acrescenta ainda que os colaboradores estão prontos para fornecer orientações e esclarecer dúvidas, garantindo que cada pessoa, física ou jurídica, seja atendida de maneira eficiente e eficaz.

Pode participar do “Negociação Para Todos” o cliente que possui qualquer débito com a Energisa, independentemente do valor, com vantagens de parcelamento, no cartão de crédito ou boleto, isenções de multa, mora e correção monetária, além da possibilidade de personalizar a condição de pagamento de acordo com a dívida.

Além do atendimento presencial nas agências, o cliente pode buscar negociação sem sair de casa pelos canais de atendimento:

call center: 0800 722 7272

site: energisa.com.br

whatsApp Gisa: (67) 99980 0698

aplicativo: Energisa On

Com informações da assessoria

