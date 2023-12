Corinthians vai além do Brasil e faz tour nas Américas em busca de reforços

O Corinthians tem explorado o mercado com força na reta final de 2023 e intensificou consultas e conversas no exterior nas últimas semanas.

A diretoria do Corinthians tem aberto conversas com diversos jogadores estrangeiros. Félix Torres (zagueiro do Santos Laguna-MEX), Diego Palacios (lateral-esquerdo do LAFC-EUA), Leonardo Godoy (lateral-direito do Estudiantes-ARG), Benjamin Rollheiser (meia Estudiantes-ARG) e Rodrigo Garro (meia do Talleres-ARG) são os nomes mais recentes.

Dois gringos estão praticamente descartados. Os laterais Santiago Montiel (Argentinos Juniors-ARG) e Matías Viña (Sassuolo-ITA) também foram estudados, mas as conversas não avançaram. O segundo, inclusive, já atuou pelo Palmeiras.

Da lista de interesses, apenas um nome tem cenário menos complicado: o equatoriano Palacios, que está em fim de vínculo com o LAFC e já pode assinar um pré-contrato com o clube paulista.

Nos últimos dias, o presidente eleito Augusto Melo viajou para Argentina e Uruguai. Pouco depois de ser eleito, ele realizou encontros com representantes de equipes dos dois países com o interesse de “fortalecer as relações”.

O atual elenco já tem quatro estrangeiros. Na última temporada, o Corinthians “repatriou” Romero e acertou com Matías Rojas. Os paraguaios, ao lado do argentino Fausto Vera e do português Rafael Ramos, são os gringos do time para 2024 até agora -Bruno Méndez e Cantillo já são carta fora do baralho.

CENÁRIO COMPLICADO NO BRASIL

O Corinthians tem problemas para avançar em negociações no Brasil. A diretoria tentou Maurício, meia do Internacional, e Erick, volante do Athletico, mas as conversas não andaram.

Já Soteldo, do Santos, acabou acertando sua ida para o Grêmio. A diretoria alvinegra chegou a oferecer o goleiro Ivan pelo venezuelano após desistir de negociar com Lucas Braga, outro atleta santista.

O Corinthians tem duas negociações com o Flamengo. A mais forte -e também complicada- envolve Gabigol, com quem a diretoria alvinegra tem uma reunião agendada. A outra é uma troca de Fausto Vera por Thiago Maia e um outro nome a ser disponibilizado pelo clube carioca.

Ainda que tenha focado no exterior neste momento, os dois reforços acertados vieram do Brasil. O lateral-esquerdo Hugo estava no Goiás e já tem um pré-contrato com o Corinthians, e o volante Raniele foi comprado junto ao Cuiabá.

Com informações da Folhapress, por RENAN LISKAI