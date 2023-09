PMA de Corumbá autua propriedades por supressão em áreas de vegetação nativa

Durante fiscalização em propriedades rurais, a PMA de Corumbá constatou a supressão em áreas remanescentes de vegetação nativa (desmatamento), em três propriedades rurais, sem a devida licença ambiental do órgão competente, na região da Nhecolândia e do Paiaguás.

Tais áreas foram identificadas por meio do centro de apoio operacional das promotorias de justiça, via núcleo de geotecnologia do Ministério Público Estadual, e mensuraram 13,78 hectares de vegetação nativa que foi descaracterizada para a realização de atividades agropastoris.

Diante dos fatos, a equipe policial lavrou autos de infração referentes às áreas encontradas que totalizaram o valor de R$ 15.000,00.

