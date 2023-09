Condutor perde direção e capota veículo, após pneus estourar na BR-163

Família que saiu de Campo Grande com destino a Rondonópolis (MT) acabou sofrendo acidente grave, na noite de segunda-feira (18), na BR-163, em Rio Verde de Mato Grosso, cidade a 203 quilômetros da Capital. O problema aconteceu após um pneu do veículo em que eles estavam estourar e o carro capotar na pista.

Conforme informações apuradas pelo site Rio Verde News, equipes de socorro da CCR MSVia e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram acionados por volta das 20h20, quando receberam informações de um capotamento na rodovia.

No local, as equipes de socorro encontraram cinco vítimas, sendo elas dois adultos e três crianças, todos da mesma família. Foram encontrados também dois cães, que ficaram feridos.

A mulher e as três crianças receberam os primeiros atendimentos no local e depois, foram encaminhados para o Hospital Geral Paulino Alves da Cunha (HGPAC). As crianças passam bem, mas a mulher terá que passar por um raio-x, pois durante o caminho ao hospital, reclamava de dores na região das costas. Já o homem e o condutor do veículo, recebeu atendimento médico, mas decidiu ficar no local, junto com os dois cães da família.

O acidente

Conforme apurado pelo site Rio Verde News, os pneus do veículo estouraram e o condutor acabou perdendo a direção do carro, vindo a capotar diversas vezes na rodovia. Apesar do susto, a família passa bem.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRF), foram acionadas para obter mais informações do acidente. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde

O condutor do carro disse que estava aguardando a chegada do sogro dele para tirar os animais do local e também acompanhar a família no hospital.

