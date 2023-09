Suspeito de executar jovem é baleado em confronto policial

Um adolescente, foi baleado na manhã de hoje (19), durante um confronto com a Polícia Civil e Militar. Ele é suspeito de executar um homem, na manhã de hoje, em Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito estaria em um veículo de aplicativo na Avenida Rio Grande do Norte, quando ao ver os policiais, atirou em direção a eles. Em proteção, os policiais revidaram os tiros, acertando o adolescente. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital.

Não há informações sobre o seu estado de saúde. Segundo os sites locais, o Chapadense News e O Correio News, uma pistola foi encontrada com o adolescente. A arma foi apreendida e o caso em investigação.

