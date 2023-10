PMA autua homem em R$ 15 mil por queima numa área agropastoril em Anastácio

A Polícia Militar Ambiental autuou um arrendatário de fazenda na região de Anastácio em R$ 15 mil por queima em área agropastoril.

Segundo a PMA, a denúncia sobre um incêndio em área rural no município de Anastácio foi realizada na quinta-feira, 26. Os policiais deslocaram até a propriedade, localizada às margens da BR 262, a fim de averiguar as informações recebidas. Chegando ao local, os militares constataram a queima em área agropastoril.

Tendo em vista a Portaria Imasul nº 1.281/23, de 14 de julho, a qual suspendeu as Autorizações Ambientais de “Queima Controlada”, o arrendatário da fazenda foi autuado administrativamente pela irregularidade.

Ao realizar a vistoria na propriedade não foram visualizados aceiros entre a propriedade e a rodovia, não se observando quaisquer medidas de contenção com objetivo de ter segurança contra a entrada de fogo na propriedade. Constatando-se que o autor não adotou medidas de proteção a possíveis focos de incêndio.

Diante do exposto, o autuado foi responsabilizado administrativamente, sendo lavrado o Auto de Infração no valor de R$ 15 mil reais, considerando um total de 15 hectares de área de pastagem queimada.

