4ª Conferência da Juventude debateu a construção de políticas públicas

Mais de 300 pessoas participaram da 4ª Conferência Estadual da Juventude, que aconteceu no Centro de Formação Mariluce Bittar, em Campo Grande. O evento teve como objetivo discutir propostas para o fortalecimento e construção de políticas públicas para a juventude sul-mato-grossense. Com o tema “Reconstruir no Presente, Construir o Futuro: Desenvolvimento, Direitos, Participação e Bem Viver”, a secretária adjunta da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), Viviane Luiza, destaca que a juventude é o presente e que a participação na construção de um futuro melhor é essencial.

Realizado pela Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Juventude, em parceria com o Conjuv (Conselho Estadual da Juventude), marcou a retomada dos encontros presenciais e a celebração de 10 anos do Estatuto da Juventude, instituído pela Lei nº 12.852, de 2013.

Para o presidente do Conjuv, Sebastian Gabriel, a parceria entre o Governo do Estado e o colegiado é fundamental para a elaboração das políticas públicas que atendam os jovens e a conferência, segundo ele, é o momento de estreitar ainda mais essa relação. “Essa conferência extrapolou as nossas expectativas, foi uma mobilização com mais de 300 jovens envolvidos, lideranças, representantes dos diferentes segmentos da juventude. Analisamos mais de 200 propostas e foram aprovadas dezenas que serão encaminhadas para a etapa nacional, e que também servirão de base para a construção de ações nos 79 municípios fortalecendo a parceria entre Conselho e Governo do Estado”, explica.

Ao todo foram selecionadas 36 propostas que serão apresentadas na etapa nacional, por meio de grupos de trabalhos temáticos, com a participação ativa dos jovens e de outros atores sociais, subsidiados por documentos que analisam e expõem a realidade das juventudes. Na ocasião foram eleitos os delegados que representarão o estado na Conferência Nacional da Juventude, que será em Brasília, nos dias 14 a 17 de dezembro.

Leia mais: Secretaria da Juventude oferece cinco novos cursos gratuitos em Campo Grande

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.