Servidor comemorou seu Dia com esporte e shows e prêmios no parque dos Poderes

Com shows festa e farta distribuição de prêmios, foi comemorado ontem no Parque dos Poderes o Dia do Servidor Público Aabertura da arena aconteceu às 16h – com entrada franca –, no estacionamento da ALEMS, com shows, atrações para as crianças e sorteios de brindes. Um espaço é para toda a família dos servidores públicos deMato Grosso do Sul com área kids, área gourmet e palco para espetáculos de teatro e música. O eveno teve ainda um show com o Grupo Sampri.

Para quem foi correr ou caminhar em um dos três percursos foram disponibilizadas 2 mil inscrições gratuitas, que se esgotaram rapidamente em dois lotes. Para pegar seu kit ftodo participante fez aa doação de um brinquedo novo ou usado em bom estado de conservação, destinado a crianças carentes em campanha de Natal no fim de ano.

A Corrida dos Poderes, incentiva a atividade física e celebra o trabalho e a qualidade de vida dos servidores públicos e inclui caminhada (3 km) e dois desafios na modalidade de corrida (5km e 10km). A largada foi dada no estacionamento da Assembleia Legislativa mas a partir das 16h foi dado início ao evento com a chegada dos atletas ao espaço kids, área gourmet, show e premiações para os participantes. A prova foi idealizada pela Federação de Atletismo e organizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, contando com apoio do Ministério Público Estadual, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

No evento, autoridades políticas do estado, incluindo o presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro, participaram para apoiar a inclusão. Gerson Claro afirmou: “Estamos entusiasmados por sediar este evento inclusivo e solidário. A participação massiva e as doações de presentes, mais de 3 mil, farão a diferença no projeto de Natal para as crianças. Todos os poderes do estado, como o TJ, tribunal de contas, MP e a defensoria, uniram esforços para tornar este evento grandioso. Hoje estou participando da corrida de 5 km, não como atleta, mas para melhorar minha saúde.”

A primeira-dama, Mônica Riedel, que é madrinha da corrida, compartilhou sua visão: “Desde o início, nossa ideia era incentivar a atividade física e promover o uso deste parque para a comunidade. A ideia do evento solidário superou nossas expectativas, com mais brinquedos do que imaginávamos. A arrecadação inicial foi focada na saúde, mas agora estamos felizes por apoiar a campanha de Natal, que é a segunda maior que realizamos, após a do agasalho. As doações beneficiarão instituições que nos enviam ofícios para ajuda.”

Mônica também expressou seu compromisso contínuo com o projeto, destacando: “Independentemente do meu cargo, pretendo continuar apoiando esta iniciativa. O evento vai além dos servidores do governo, impactando positivamente toda a comunidade e suas famílias.”

O governador Eduardo Riedel esteve presente e foi uma das figuras que deram a largada para o inicio da corrida. Riedel, enfatizou a importância do evento, dizendo: “Este evento promove a saúde e a integração, demonstrando uma iniciativa incrível. A solidariedade desempenha um papel essencial, com um volume de doações de brinquedos muito acima do esperado. À medida que o Natal se aproxima, poderemos distribuir 10 mil brinquedos para crianças carentes, trazendo sorrisos às suas vidas.”

Além das autoridades, os atletas também compartilharam suas experiências. O vencedor da corrida de 5 km masculino, Maicon Dieferson Gomes, afirmou:

“Eu já esperava ser um dos favoritos na competição, então apenas fiz o meu trabalho. Usei esta corrida como preparação para outra prova em breve. Estou feliz com o resultado.”

A primeira colocada nos 5 km feminino, Ana Laura Domingues, compartilhou: “Já venci outras corridas, e esse primeiro lugar é resultado de muito esforço e dedicação ao esporte.”

O vencedor da corrida de 10 km masculino, Dinho Jesus, expressou sua satisfação, dizendo: “Conquistar o primeiro lugar foi incrível, e me sinto realizado. Tenho experiência em corridas, corro há 6 a 7 anos. O evento foi bem organizado, estou muito feliz.”

O evento, que celebrou o Dia do Servidor Público em grande estilo, uniu esporte, cultura, solidariedade e reconhecimento do trabalho incansável dos servidores, mostrando que em Mato Grosso do Sul, o compromisso com a comunidade é uma prioridade fundamental.

