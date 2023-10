PM divulga campanha de agasalho para cães da Corporação

O inverno chegou nesta quarta-feira (21), com ele as temperaturas baixas estão previstas e a Policia Militar divulgou nesta quarta (21), a campanha “Campanha Aqueça com Amor” para arrecadar agasalhos para os cães da Corporação.

Dentre os itens solicitados estão agasalhos, cobertores, caminhas, casinhas, ração ou qualquer item útil para cães e gatos que precisam se proteger do frio.

A campanha Aqueça com Amor é uma ótima oportunidade para ajudar animais que precisam de cuidados especiais durante o inverno. Afinal, cães e gatos também sentem frio e precisam se proteger para ter uma vida saudável e feliz. Doe e ajude a proteger esses animais!

As doações serão recebidas na sede da DECAT, localizada na Rua Sete de Setembro, 2421 – Centro ou para mais informações através do contato (67) 99653-0934.

