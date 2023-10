Maiores salários médios em MS são pagos por empresas ligadas a eletricidade e gás

O IBGE divulgou nesta quarta-feira (21), o Cempre (Cadastro Central de Empresas) que reúne informações cadastrais e econômicas de empresas e outras organizações formalmente constituídas, e presentes no Território Nacional, com CNPJ, da Secretaria da Receita Federal, e suas respectivas unidades locais.

Quando considerada a classificação das atividades econômicas registrada na CNAE, o maior rendimento médio pago pelas entidades empresariais de MS em 2021 foi registrado entre as empresas de Eletricidade e Gás, com R$ 4.444,89. As pessoas sem nível superior receberam em média R$ 3.400,96. Já o valor de R$ 8.854.17 foi registrado para aqueles do nível superior.

Na publicação, constam informações das organizações formais ativas no País, como número total de empresas e outras organizações ativas. Segundo o levantamento, Mato Grosso do Sul teve o quarto ano seguido de crescimento no número de empresas e outras organizações.

O Cadastro Central de Empresas, mostra, em seus resultados, que, enquanto em 2020 havia 75.487 empresas e outras organizações atuantes em MS, esse número subiu para 80.647 em 2021 (6,8% superior ao ano anterior). A maioria destas empresas eram do setor de Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (28.050).

Este setor é o dominante, mas sua participação gradativamente vem diminuindo, caindo de 38,34% em 2020, atingindo os 37,50% em 2020. Já o segundo e terceiro lugares ficaram com Atividades profissionais, científicas e técnicas, com 7,74%, e Atividades administrativas e serviços complementares, correspondendo a 6,37%.

Montante pago aos empregados homens em 2021 é 21,2% superior ao pago para as mulheres

Em Mato Grosso do Sul, os salários e outras remunerações pagos totalizaram R$ 26 bilhões, em 2021. Na comparação com o ano anterior, houve aumento de 9,7%, representando um acréscimo de R$ 2,3 milhões. Desses recursos, 54,8% foram pagos aos empregados do sexo masculino e 45,2% aos do sexo feminino.

Na divisão por nível de escolaridade, a maior parte dos salários e remunerações foi paga aos trabalhadores sem nível superior completo (51%) em relação aos de nível superior completo (49%).

Na participação por segmento de atividade, a seção Administração pública, defesa e seguridade social ocupou a primeira colocação, com 32,2%. O segundo e o terceiro lugar foram ocupados por Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (13,6%) e Indústrias de transformação (13,3%), respectivamente.

Salários de pessoas com nível superior são em média o dobro daquelas sem

As entidades empresariais de MS pagaram em 2021, em média, R$ 1.933,83 para aqueles que não possuem nível superior. Já, para aqueles que completaram o nível superior, este valor sobe para R$ 3.894,04, o que corresponde a uma diferença de 99,0% a mais. Em 2020, os valores registrados foram de R$ 1.732,60 e R$ 3.486,86, gerando uma diferença positiva para o nível superior de 101,3%.

Se comparados os valores temporalmente, aqueles que não possuem nível médio passaram a receber 11,6% a mais de 2020 para 2021. Já aqueles com nível superior tiveram seus rendimentos aumentados em 10,41% de 2020 para 2021.

Número de ocupados

Em 2021, MS atingiu o total de 635.088 pessoas ocupadas. Os setores que mais possuem pessoal ocupado total são: Comércio; Reparação de veículos automotores e motocicletas; Administração pública, defesa e seguridade social; e Saúde humana e serviço social, que respectivamente têm 147.339 (23,20%), 116.040 (18,27%) e 52.480 (8,26%) pessoas ocupadas.

Dentro do grupo, Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, destaca-se o setor de Comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e de produtos usados responsável pelo número de 22.736 pessoas ocupadas, cerca de 3,58% do grupo mencionado.

