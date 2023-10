Rodolfo Nogueira convoca Stédile e Zé Rainha para CPI do MST

Os requerimentos para convocação de líderes do MST em que o deputado federal Rodolfo Nogueira ( PL), junto com demais deputados apresentaram, foram aprovados na reunião da comissão que ocorreu na última terça-feira (20).

Os líderes dos movimentos de invasões de terras, João Pedro Stédile e José Rainha Júnior deverão comparecer para prestar esclarecimentos em relação aos crimes de invasões de terras que estão ocorrendo em todo o Brasil.

“A convocação desses dois líderes desses movimentos de invasores de terras é de suma importância para transparência dos atos criminosos cometidos por esse movimento social, movimento esse que é contra a propriedade privada, contra vida de pessoas, a favor do cárcere privado e que está praticando vários crimes tipificados no nosso código penal”, justificou Nogueira.

A data para a ida dos líderes dos movimentos de invasões de terras à CPI do MST ainda não foi divulgada.

