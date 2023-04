PL ameaça parte dos atendimentos pelo Sistema Comércio

Caso venham a ser mantidos os artigos 11 e 12 do Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 09/2023, que desviam 5% dos recursos das contribuições sociais destinadas pelas empresas do setor terciário ao Serviço Social do Comércio (Sesc) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) para a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) os atendimentos do Sistema Comércio, Federação, Sesc, Senac e IPF-MS em Mato Grosso do Sul serão reduzidos. A CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) informa que o PL deve acarretar em fechamento de unidades, desemprego e redução da qualidade reconhecida há 77 anos pelos trabalhadores brasileiros, de uma Instituição privada, mantida pelos empresários do setor do Comercio de Bens, Serviços e Turismo.

Da capacitação profissional à qualidade de vida, a atuação do Sistema Comercio-MS, por meio dos seus braços Sesc e Senac, impacta centenas de milhares de pessoas em Mato Grosso do Sul. Atuação essa que ajuda a mitigar diferenças regionais, seja por meio de cursos que qualificam e encaminham milhares de trabalhadores ao mercado de trabalho; ações de assistência social que levaram de mais de mil toneladas de alimentos às mesas de famílias menos favorecidas; atendimentos na área de saúde e a forte propulsão cultural.

O Senac, que tem como missão institucional educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo, foi criado pelos decretos-lei nº 8.621 e 8.622, de 10 de janeiro de 1946, atribuindo à CNC a missão de instalar e administrar em todo o País, escolas de aprendizagem comercial. O Sesc, criado pelo decreto-lei nº 9.853, de 13 de setembro de 1946. Em Mato Grosso do Sul, estabelecidos em 1980, Sesc e Senac direcionam seus planos de ação conforme as demandas identificadas, atuam alinhados à Fecomércio-MS e hoje seguem o Modelo de Excelência da Gestão da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), tendo como premissas gestão sustentável, cooperativa e de agregação de valores. Somente no último exercício, os investimentos do Sesc e Senac em Mato Grosso do Sul somam R$ 66 milhões, considerando recursos próprios e dos departamentos nacionais.

Com 6 unidades operativas distribuídas no Estado, em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, , Três Lagoas e Corumbá, o Senac conta com a unidade especializada em Turismo e Gastronomia e o Senac Hub Academy, além de duas carretas que atuam como unidades moveis para atender a localidades que não possuem unidades físicas.

