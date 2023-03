Sesc inaugura mais um restaurante na Capital

O Sesc MS abre nesta segunda-feira (06) mais um restaurante em Campo Grande, o Sesc Sabor e Arte Unidade Centro, localizado na Rua Dom Aquino, 1631, com o conceito de unir a gastronomia, com sustentabilidade e cultura. “Nosso objetivo é que os trabalhadores do centro tenham mais uma opção para se alimentar de forma saudável e com preço acessível durante o expediente de trabalho”, destaca Regina Ferro, diretora regional do Sesc MS. Com estrutura ampla e climatizada, o novo restaurante do Sesc funcionará de segunda a sábado, das 11h às 14h, servindo buffet a quilo, com alimentação saudável e diversificada, a preços acessíveis.

“O cardápio diário dos nossos restaurantes é elaborado cuidadosamente para se ter equilíbrio nutricional e manter padrões de qualidade. As refeições são produzidas com temperos naturais, sem aditivos ou condimentos artificiais, visando sempre ressaltar o valor do próprio alimento e com muito sabor”, ressalta Rafael Abreu, gerente do restaurante. O espaço será ainda destinado a exposição de trabalhos de artistas regionais, tanto com exposição permanente de réplicas das obras do artista plástico Sul-Mato-Grossense Jorapimo, quanto com apresentações musicais de artistas, em momentos especiais.

Além disso, a nova unidade, assim como a localizada na avenida Afonso Pena, irá promover práticas sustentáveis no manejo dos alimentos, priorizando o cuidado com o meio ambiente e a comunidade. Todo o lixo do restaurante terá destinação correta, sendo que o orgânico passa por processo de compostagem e vira adubo para as hortas comunitárias da Capital, e o reciclável vai para logística reversa. Além disso, as refeições que sobram e não são vendidas são doadas para instituições sociais.

