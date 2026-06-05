Pesquisa mostra que 41% consideram governo Lula melhor que gestão Bolsonaro

Levantamento divulgado pelo PoderData nesta sexta-feira (5) aponta que 41% dos brasileiros avaliam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como melhor do que a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Por outro lado, 37% consideram a administração atual pior que a anterior. Outros 21% afirmam que os dois governos são equivalentes, enquanto 1% não soube responder. A pesquisa ouviu 2.500 pessoas em 166 municípios das 27 unidades da federação entre os dias 30 de maio e 1º de junho, com margem de erro de dois pontos percentuais e intervalo de confiança de 95%.

Os dados mostram diferenças significativas entre grupos da população. Entre as mulheres, 46% avaliam o governo Lula como melhor, enquanto 33% o consideram pior. Já entre os homens, o cenário se inverte: 42% classificam a atual gestão como pior e 36% como melhor. A aprovação ao governo também aumenta conforme a idade dos entrevistados. Entre pessoas com 60 anos ou mais, metade considera o governo Lula superior ao de Bolsonaro, enquanto entre jovens de 16 a 24 anos esse índice cai para 34%.

A pesquisa também identificou contrastes regionais. O Nordeste é a região onde Lula registra melhor desempenho, com 65% dos entrevistados afirmando que seu governo é melhor do que o anterior e apenas 16% considerando-o pior. Já no Centro-Oeste e no Sul, a avaliação é mais favorável ao governo Bolsonaro. No Sudeste, os números indicam maior equilíbrio, embora a preferência pelo ex-presidente apareça ligeiramente à frente. No Norte, a gestão petista tem avaliação positiva de 43% dos entrevistados.

O levantamento mostra ainda que a percepção sobre o governo varia de acordo com renda e escolaridade. Entre os brasileiros que recebem até dois salários mínimos, 53% consideram o governo Lula melhor que o de Bolsonaro. Já entre aqueles com renda superior a cinco salários mínimos, esse percentual cai para 23%. Em relação à escolaridade, a maior aprovação aparece entre pessoas sem instrução formal, enquanto a avaliação negativa é mais elevada entre entrevistados com ensino superior completo.

Além da comparação entre os dois governos, o PoderData avaliou a percepção dos brasileiros sobre a atuação da primeira-dama Janja Lula da Silva. Segundo a pesquisa, 52% desaprovam sua participação no governo federal, enquanto 31% aprovam sua atuação. Outros 17% afirmaram não saber ou preferiram não opinar sobre o tema.

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