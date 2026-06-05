Precisando vacinar? USF Silvia Regina e Tiradentes terão plantão de vacinação neste sábado na Capital

Aqueles que ainda não conseguiu se vacinar contra a gripe ou atualizar a caderneta de vacinação, poderão recorrer aos plantões de vacinação que acontecerão neste sábado (6), em Campo Grande. Conforme divulgado pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), a vacinação ocorrerá em duas unidades de saúde da Capital, com atendimento durante o dia todo, das 7h30 às 16h45.

As unidades são:

– USF Silvia Regina – Rua Tordesilhas, 688 esq./ com Avenida Capibaribe;

– USF Tiradentes – Rua José Nogueira Vieira, 337;

Durante o plantão, estarão disponíveis as vacinas de rotina para atualização da caderneta vacinal, além da vacina contra a gripe. Conforme ainda a Sesau, todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, com exceção daquelas que possuem cronograma específico de aplicação.

Para receber o atendimento, é necessário apresentar documento com foto, CPF ou Cartão SUS e se possível, a caderneta de vacinação.

A orientação da secretaria é que a população aproveite o fim de semana para regularizar a situação vacinal e manter a proteção contra doenças imunopreveníveis.

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