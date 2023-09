Pescadores no Rio Miranda testemunham encontro raro com anta albina

Uma anta albina foi filmada final de semana por pescadores às margens do Rio Miranda, região pantaneira de Mato Grosso do Sul. O animal foi visto nadando tranquilamente às margens do rio enquanto os pescadores passavam pelo trecho em seus barcos. O vídeo compartilhado nas redes sociais viralizou. A anta albina, vem sendo vista por diversos turistas que frequentam a região.

O momento se tornou ainda mais especial, pois coincidiu com uma onda de calor que atingiu o Estado, sugerindo que o animal estava buscando alívio e se refrescando nas águas do rio. As antas, comuns na região, são animais herbívoros que desempenham um papel vital no ecossistema, contribuindo para a dispersão de sementes e ajudando a manter o equilíbrio da fauna e da flora locais.

A raridade dessa espécie de animal, caracterizada pela ausência de coloração na pelagem, deixou os pescadores maravilhados e foi registrada em vídeo, posteriormente compartilhado na página do Instagram do guia de turismo Jhony Moreno, que estava presente juntamente com o pescador Bruno Giroto.

