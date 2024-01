Três pessoas foram presas com armas e maconha em veículo

Três pessoas foram presas em flagrante, no último final de semana, com armas e maconha, próximo ao perímetro urbano de Itaquiraí, a 405 quilômetros de Campo Grande. Um dos detidos cumpre pena em regime semiaberto por tráfico de drogas e era monitorado por meio de tornozeleira eletrônica.

O flagrante aconteceu durante um policiamento na entrada do município, quando os agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) tentaram abordar um Fiat/Uno com os três ocupantes. Ao perceber que seriam abordados, um dos ocupantes do veículo tentou dispensar a arma de fogo, calibre 38.

Após algumas quadras em acompanhamento ao veículo, os policiais realizaram a abordagem aos suspeitos. Em busca pessoal foram localizados, com um dos homens, diversos papelotes de maconha. Em vistoria ao veículo, em um compartimento oculto, os policiais encontraram um tablete de maconha, de aproximadamente 750 gramas.

Os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Itaquiraí.

