Patrícia Córdoba lança planner focado no autoconhecimento

A coach especialista em psicologia positiva e desenvolvimento humano Patrícia Córdoba decidiu desenvolver o próprio planner que será lançado na Capital nesta próxima terça-feira (24).

A autora desenvolveu este projeto que é uma espécie de agenda muito mais completa e com um conteúdo extenso focado em autoconhecimento e organização.

Esse planner, desenvolvido especialmente para o público feminino, será apresentado em um evento de lançamento às 18h, no edifício The Place. “Quando desenvolvi esse planner, quis fazer algo que as pessoas pudessem usar o ano todo e que fosse acessível, com conteúdo. O planner traz esse olhar para as necessidades da mulher, reconhecer suas forças, olhar para seus limites, saber quais as suas necessidades. A comunicação é em primeira pessoa e não é nada protocolar, mas sim bem divertida”, resumiu Patrícia.

O material é composto, além dos necessários espaços para planejar a semana e organizar compromissos, de exercícios e desafios de autoconhecimento, tudo embasado na experiência da autora, que trabalha há cinco anos na área, e em estudos científicos, que ela referencia no final do planner.

“Por meio da transformação do cérebro há uma transformação também do corpo. Todas as abordagens que eu uso hoje tem uma origem filosófica e são respaldadas pela ciência”, afirma a autora. “Ainda que o planner seja leve, descomplicado, de escrita criativa, ele carrega essa complexidade e tem esse cuidado de trazer também conhecimento”, completa. O foco no público feminino veio da própria experiência de Patrícia, que, depois de casar e ser mãe, identificou a sobrecarga que as mulheres enfrentam ao tentar conciliar vida profissional, maternidade e vida pessoal.

A ideia do planner, segundo a autora, é unir administração do tempo com autoconhecimento. “É ajudar as pessoas a não deixarem que a rotina as sugue, de forma que se vejam sem energia para fazer o que gostam. É fazer com que elas consigam encontrar satisfação no dia a dia e na própria vida”, explica. Espaços para visualizar e classificar atividades e compromissos, organizadores mensais e semanais, listas para sonhos e metas, tudo isso e muito mais faz parte do material proposto, que tem na capa uma frase sugestiva: “Não tem como dar errado para quem faz até dar certo”.

Serviço: O planner desenvolvido por Patrícia Córdoba já está disponível para venda e será apresentado em um evento de lançamento, realizado na próxima terça-feira, dia 24 de janeiro, das 18h às 20h, no edifício The Place, localizado na Av. Afonso Pena, 4.785 (anexo ao Shopping Campo Grande). Mais informações pelo telefone/WhatsApp: (67) 98136-3536.