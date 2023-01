Produção industrial seguiu estável em dezembro

A demanda interna insuficiente , seguido da falta de trabalhador qualificado, elevada carga tributária e do alto custo da matéria-prima são as dificuldades enfrentadas pelo setor industrial no quarto trimestre de 2022. A produção industrial seguiu estável ou em crescimento na maioria das empresas de Mato Grosso do Sul no mês de dezembro, conforme Sondagem Industrial do Radar Industrial Fiems. Apesar da atividade menos intensa no final do ano, condição comum para o período,os índices de confiança e intenção de investimento recuaram na comparação com o último levantamento, embora permaneçam em patamares positivos.foi o principal desafio apontado pelos respondentes

No atual levantamento, 64% das empresas industriais de Mato Grosso do Sul apontaram estabilidade ou crescimento da produção, quando comparado com o mês imediatamente anterior. “Quanto à utilização da capacidade instalada, 63% dos empresários industriais disseram que ela esteve igual ou acima do usual para o mês. Já a utilização média da capacidade total de produção encerrou mês em 71%”, explicou o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende.

Somado a isso, 64% dos empresários se mostraram satisfeitos em relação a margem de lucro operacional obtida no último trimestre do ano. Já a situação financeira geral da empresa foi avaliada como satisfatória ou boa por 77% dos respondentes. Em relação às principais dificuldades enfrentadas no quarto trimestre de 2022, a demanda interna insuficiente foi o principal desafio apontado pelos respondentes, seguido da falta de trabalhador qualificado, elevada carga tributária e do alto custo da matéria prima.

Os índices de confiança e intenção de investimento permanecem em patamares positivos, ainda que tenham recuado na comparação com o último levantamento. “Sinalizando que o otimismo entre os empresários industriais de Mato Grosso do Sul se encontra menos intenso e disseminado neste período. Ainda assim, 55% dos empresários afirmaram que pretendem realizar investimentos nos próximos seis meses”, completou Ezequiel Resende.

