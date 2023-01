A 16 dias da volta às aulas prefeitura inicia distribuição de merenda

Focada na organização da volta às aulas da Rede Municipal de Ensino (Reme), que está marcada para o dia 8 de fevereiro, a Prefeitura de Campo Grande iniciou nesta segunda-feira (23) a distribuição da merenda escolar para as unidades de ensino.

Ao todo, a distribuição está sendo feita para 205 unidades escolares, sendo 99 escolas de ensino fundamental e 106 Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis). Os kits entregues levam os itens secos como arroz, feijão, farinha, açúcar, sal, entre outros, que fazem parte da alimentação escolar dos estudantes.

Segundo o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, a secretaria está organizando todas as áreas que envolvem o funcionamento adequado das unidades escolares como a infraestrutura, mobiliário, uniformes, kits de materiais escolares, para que o retorno das aulas seja adequado aos nossos alunos e aos servidores.

Com o preparo diário pelas merendeiras nas unidades escolares da Reme são oferecidas, por mês, mais de 3,7 milhões de refeições para os 109 mil estudantes das escolas de ensino fundamental e Emeis. “Nossos produtos têm procedência e qualidade, sejam os industrializados, proteína, e também os itens da agricultura familiar. Os perecíveis como frutas, legumes, verduras, têm cronograma de entrega semanal nas escolas”, afirmou o superintendente de Alimentação Escolar (Suale), Ademir Valdez, sobre a distribuição.

Na Escola Municipal Manoel Inácio, a diretora Rosangela Aparecida de Oliveira e a merendeira Marlene Maria Ferreira Pires já iniciaram a organização dos alimentos nas prateleiras. “Seguimos a legislação que garante a merenda e a prefeitura entregando antes do prazo só vem melhorar, porque assim há tempo hábil para planejar o cardápio”, disse. Atualmente, a escola está com 400 alunos matriculados nos períodos matutino e vespertino.

Mãe de um aluno da escola, a enfermeira Patrícia de Souza elogiou a chegada dos alimentos. “Vim resolver os procedimentos da matrícula do meu filho e já vi a merenda chegar. Isso é maravilhoso”.

Cardápio

Durante o ano letivo as 205 unidades escolares recebem 150 toneladas de itens secos e congelados, além de hortifrúti, para a produção das refeiçõe, todo mês e a equipe técnica de nutricionistas da Suale elabora sete cardápios diferenciados para unidades urbanas e rurais, de acordo com o público e o período de funcionamento (integral ou não), para respeitar as referências nutricionais, os hábitos alimentares, além da sazonalidade e diversificação agrícola da região na alimentação saudável adequada.

Até o fim do ano letivo de 2022, a Reme atendia aproximadamente 450 alunos com algum tipo de restrição alimentar, como intolerância a lactose, ao glúten, doença celíaca, diabetes mellitus e alergia à proteína do leite de vaca, soja, ovo e corante. Para atender a esta demanda, são elaborados 273 cardápios diferentes para estas crianças e adolescentes, observando as necessidades com alimentos específicos sem glúten, lactose, entre outros. Para a confecção dos cardápios são realizadas visitas técnicas com a equipe especializada de nutricionistas para a coleta de informações e as devidas orientações para o preparo do alimento na escola.