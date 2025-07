Parque Ayrton Senna segue aberto nesta quinta (3) para acolher população em situação de rua

A instabilidade climática provocada pela onda de frio que atinge Campo Grande desde segunda-feira (30) levou a Prefeitura a prorrogar, até esta quinta-feira (3), o funcionamento do Ponto de Apoio no Parque Ayrton Senna para atender pessoas em situação de rua durante o período noturno.

Desde o dia 28 de maio, quando foi ativada a primeira etapa da ação, 588 pessoas já pernoitaram no local, onde foram distribuídas 851 marmitas, além de ração para os pets que acompanham os usuários. Somente na noite de ontem, 64 pessoas foram acolhidas no ponto de apoio, sendo 54 homens e 10 mulheres. Dentre elas, estavam cinco crianças, quatro migrantes, dois idosos e dois animais de estimação. Houve ainda três atendimentos por demanda espontânea e 12 encaminhamentos realizados pelas equipes do Seas (Serviço Especializado em Abordagem Social), que ao longo da noite fizeram 22 abordagens e encaminharam 14 pessoas para unidades de acolhimento.

A quarta etapa do projeto Inverno Acolhedor teve início na segunda-feira (30), quando os termômetros registraram 12°C, com sensação térmica de 9°C durante a madrugada. Os mesmos índices são previstos para esta noite de quinta-feira e madrugada de sexta, segundo alertas meteorológicos emitidos pela Defesa Civil do município.

A ativação do ponto segue parâmetros técnicos pactuados entre os órgãos da gestão municipal, que definem o funcionamento do serviço sempre que a previsão indicar mínimas iguais ou inferiores a 12°C — com prioridade para situações de frio extremo, como as registradas no início desta semana.

A ação é coordenada pela SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania) e tem como foco acolher pessoas em situação de rua abordadas pelo Seas (Serviço Especializado em Abordagem Social), mas que recusam encaminhamento para as unidades da SAS.

A iniciativa inédita da Prefeitura ganhou destaque nacional nesta semana, durante o programa Encontro, apresentado pela jornalista Patrícia Poeta, que exibiu a estrutura montada no Parque Ayrton Senna.

O ponto de apoio funciona das 18h às 6h, oferecendo colchões, cobertores, alimentação e atendimento de saúde por meio do Consultório na Rua. Para fortalecer a ação, um novo mutirão de serviços oferecidos pela Emha e demais secretarias municipais foi realizado na quarta-feira (2), no Centro POP, com foco na atualização cadastral da população em situação de rua que utiliza a unidade.

Durante o inverno, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social intensificam as ações na região central e em locais com maior concentração de pessoas em situação de rua. Para denúncias ou informações, a SAS disponibiliza os telefones (67) 99660-6539, 99660-1469 e 156.

Por Prefeitura de Campo Grande