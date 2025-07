Jovem de 19 anos sofre traumatismo craniano após ser atropelada por ambulância em Três Lagoas

Uma jovem de 19 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada por uma ambulância, na tarde desta quarta-feira (2), em Três Lagoas, a 338 km de Campo Grande. Ela sofreu traumatismo craniano, precisou ser entubada ainda no local e foi encaminhada em estado gravíssimo ao Hospital Regional.

O acidente ocorreu na Avenida Ranulpho Marques Leal, no bairro Jardim Alvorada, próximo ao cruzamento com a Rua José Amílcar Congro Bastos. Segundo testemunhas, a jovem tentava cruzar a via de bicicleta, quando foi atingida pela embulância de uma empresa de celulose.

Antes do impacto, ela havia conseguido atravessar à frente de um outro carro, mas acabou surpreendida pela ambulância, sendo arremessada a cerca de 50 metros.

O motorista relatou ao portal RCN 67 que tentou frear ao ver a ciclista, mas não teve tempo de evitar a colisão. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado imediatamente e prestou os primeiros socorros.

A polícia investiga as circunstâncias do acidente.