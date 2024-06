Artista venezuelano dedica sua vida a pintar quadros carregados de espiritualidade

Em homenagem ao Dia Nacional do Imigrante, data celebrada em 25 de junho, o caderno de artes & Lazer traz a história de Luiz Enrique Salazar, natural da Venezuela. O artista é um mestre das cores e formas que transforma telas em janelas para sua alma. Aos 56 anos, ele carrega consigo uma vida dedicada à pintura, uma paixão que começou na infância e se desenvolveu ao longo da vida adulta, moldando não apenas sua carreira, mas sua própria existência.

Residente no Brasil há cinco anos, encontrou sob terras brasileiras não apenas um lar, mas um refúgio e uma plataforma para sua arte. Suas telas capturam paisagens, figuras sacras e interpretações únicas que refletem tanto aspectos divinos quanto do cotidiano, demonstrando sua sensibilidade única ao explorar sua própria experiência migratória.

O artista descobriu seu talento para a pintura desde muito jovem e desde então tem seguido sua paixão pelas artes visuais. “Comecei a pintar muito cedo, ainda criança. Sempre desenhava para a escola, e foi assim que meu amor pela arte prática começou. A pintura é tudo para mim. É meu refúgio, minha paixão e minha vida. Graças a Deus, ele me deu esse dom”, afirmou.

Luiz Enrique não se limita ao mundo de suas telas; ele compartilha sua visão artística com o mundo aceitando encomendas que são tratadas com o mesmo cuidado meticuloso e atenção aos detalhes que caracterizam todas as suas obras. Sua humildade transparece tanto em seu relacionamento com admiradores quanto na serenidade com que trabalha, vendo sua habilidade como um dom a ser compartilhado com todos.

“Na verdade, trabalho com tudo o que envolve arte prática: óleo, carvão, murais, retratos, natureza. Tudo, absolutamente tudo. Converso com os retratos, e para mim é muito gratificante captar as expressões, os olhares e as formas”, relatou o pintor.

Retratando a espiritualidade

Ao lado dele está Zenaide Dionízio, sua esposa brasileira e musa inspiradora, compartilhando não apenas uma vida, mas uma jornada repleta de desafios e beleza, refletida nas obras que Luiz Enrique cuidadosamente compõe. Uma das peças centrais de seu repertório é sua interpretação da “Santa Ceia”, imponente em sua residência com mais de um metro e meio de largura e altura, uma obra que transborda espiritualidade e maestria.

Mas é na versatilidade de Luiz Enrique que sua verdadeira genialidade se revela. Sua interpretação da “Ronda Noturna” de Rembrandt não é apenas uma homenagem, mas uma fusão de estilos que captura a essência da obra original, enquanto infunde nuances sutis de sua própria herança cultural. Utilizando óleo sobre tela, ele domina a complexidade das composições e a interplay de luz e sombra, emulando o gênio do mestre holandês enquanto adiciona seu toque pessoal.

“Eu escolho conforme lembro da história e com o desejo de mergulhar no passado, como fez o grande pintor Rembrandt Van Rijn. Eu me concentro nessas perspectivas. É um processo de imaginação de um mundo mágico. Cada obra é como uma parte de mim”, destacou Luiz.

Além de seu compromisso com a arte, Luiz Enrique dedica seu tempo aos domingos à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, onde encontra renovação espiritual na Reunião Sacramental. Esses momentos de reflexão são fundamentais para enfrentar os desafios da semana, incluindo suas sessões de hemodiálise regulares.

“Para mim, o tempo é celestial, através do meu cotidiano e afazeres tento retratar toda essa santidade. Sempre presente, Deus, é ele quem me dá força e sabedoria para a vida. Procuro que as pessoas encontrem paz interior através do meu trabalho”, explicou o artista.

Contador de histórias visuais

Cada traço das obras de Luiz Enrique é um testemunho de sua rica experiência e profundo respeito pelo mundo ao seu redor. Seus pincéis dão vida a cada detalhe, cada sombra e cada raio de luz, capturando a complexidade da vida humana e a serenidade do divino. Ele não é apenas um pintor, mas um contador de histórias visuais, cuja arte e vida estão intrinsecamente entrelaçadas em cada pincelada.

“Minha relação com as artes e pinturas é muito simples e baseada em muito respeito pelos clientes. Aceitar encomendas é um grande prazer para mim, e trato cada uma com todo amor e carinho. Tenho grande afinidade pelo passado e pelo clássico. Sinto muita saudade das coisas que já aconteceram e das coisas boas que existem em meu país”, finalizou Luiz Henrique.

Serviço:

Aos interessados que desejam encomendar uma obra do artista Luiz Henrique, é necessário entrar em contato pelo número (67) 99164-5956 via ligação ou WhatsApp.

Por Amanda Ferreira

