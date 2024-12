Pai e filho ficam feridos em acidente entre caminhão e carreta na MS-306

Nessa quinta-feira (19), pai e filho ficaram feridos após um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta na MS-306, próximo à cidade de Cassilândia, a aproximadamente 419 quilômetros de Campo Grande, na região leste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência o condutor da carreta relatou que viu o caminhão invadir a pista contrária ao passar por um quebra-molas. Ele tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão, atingindo a lateral do caminhão.

A polícia se deslocou até o hospital, onde os dois ocupantes do caminhão, pai e filho, estavam sendo atendidos. O motorista do caminhão, que sofreu lesões graves na perna, afirmou que estava dirigindo pela rodovia quando não percebeu a placa de sinalização do quebra-molas. Ao tentar desviar, perdeu o controle do veículo, colidindo com a carreta. O pai, que estava como passageiro, sofreu escoriações.